Liliana também foi autora de “150 Anos da Câmara Municipal de Rio Claro – 1845-1995”, publicado pelo Arquivo Público do Município e escreveu artigos sobre a história de Rio Claro no Jornal Cidade

Docente da Unesp foi autora de importantes registros sobre a história operária e ferroviária do município de Rio Claro

Faleceu em São Paulo, na última sexta-feira (8), a professora doutora Liliana Bueno dos Reis Garcia, aos 78 anos. Docente e pesquisadora de destaque na Unesp de Rio Claro, Liliana deixou um legado inestimável para a historiografia local, sendo referência acadêmica em temas sobre o desenvolvimento do município.

Ao longo de sua trajetória no campus da Unesp, Liliana produziu vastos registros sobre a história de Rio Claro. Sua tese de doutorado, defendida em 1992 na Unicamp, intitulada “Rio Claro e as oficinas da Companhia Paulista de Estrada de Ferro: trabalho e vida operária – 1930-1940”, é considerada uma obra fundamental para compreender a identidade ferroviária da cidade.

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Legado Acadêmico e Pesquisa

Liliana era mestre em Ciências Sociais pela Unesp e doutora em História pela Unicamp. Atuou como professora adjunta do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE) da Unesp Rio Claro, no Departamento de Planejamento Territorial e Geoprocessamento. Além de sua produção própria, foi orientadora de diversas dissertações e teses, moldando gerações de pesquisadores.

Mesmo após sua aposentadoria em 2002, a pesquisadora continuou ativa, dedicando-se a temas relacionados à Educação à Distância para o Ensino Fundamental e Médio. Nas redes sociais, colegas docentes e ex-alunos do curso de Geografia lamentaram a perda e exaltaram a contribuição intelectual da professora para a história de Rio Claro.

Despedida

A professora Liliana deixa viúvo o professor Gilberto Garcia, os filhos Eduardo e Juliana e a neta Ana Luísa. O sepultamento ocorreu no último sábado (9), no Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.