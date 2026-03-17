Rafael José Rovielo Camarinho morreu após passar mal em prova de corrida em trilhas Delfinópolis. Foto: Reprodução/Instagram

Rafael José Rovielo Camarinho, de 42 anos, era um conhecido morador de Rio Claro e participava da Trail Run Warriors quando passou mal no trajeto

O que era para ser um momento de lazer voltado ao esporte se tornou uma tragédia que enlutou a família e os amigos do morador de Rio Claro, Rafael José Rovielo Camarinho. Aos 42 anos, ele faleceu no último sábado (14) enquanto participava de uma prova de corrida em trilhas, a Trail Run Warriors, realizada na cidade de Delfinópolis (MG).

A Prefeitura de Delfinópolis e a organização do evento divulgaram uma nota conjunta de pesar lamentando o ocorrido. Segundo as autoridades e os organizadores, o atleta passou mal durante o trajeto da prova. Rafael chegou a ser socorrido pelas equipes de emergência locais, mas, infelizmente, não resistiu.

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Prefeitura de Delfinópolis divulga nota de pesar após morte de atleta durante competição. Foto: Reprodução/Redes sociais

Nota oficial e homenagens ao morador de Rio Claro

“A pedido da família não iremos fornecer mais detalhes. Neste momento de profunda consternação, deixamos nossas mais sinceras condolências”, diz o comunicado oficial emitido pela organização do evento esportivo. A fatalidade causou grande comoção entre os participantes da modalidade de corrida de trilha e moradores da região.

Rafael nasceu em Limeira, mas era radicado e muito conhecido como morador de Rio Claro. Ele deixou esposa, filho, demais familiares e inúmeros amigos. Nas redes sociais, muitas homenagens foram prestadas por aqueles que conviviam com o atleta. O sepultamento de Rafael ocorreu no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.