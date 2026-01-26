A cidade de Rio Claro se despede de Sérgio Carnevale, ícone do rádio regional e figura pública com quatro mandatos na Câmara Municipal; velório ocorre nesta segunda

O falecimento de Sérgio Carnevale, ocorrido neste domingo (25), marca o fim de uma era na comunicação e na política de Rio Claro. Aos 86 anos, o radialista e ex-vereador deixa um legado construído em mais de seis décadas de dedicação ao serviço público e ao rádio regional, onde se tornou uma das figuras mais influentes da cidade.

O corpo de Sérgio Carnevale será velado nesta segunda-feira (26), a partir das 10h, no Memorial Cidade Jardim. O sepultamento está programado para as 14h, no mesmo local, onde familiares, amigos e ouvintes poderão prestar suas últimas homenagens.

Trajetória de Sérgio Carnevale no rádio

A carreira de Sérgio Carnevale na comunicação começou em 1963. Já no ano seguinte, ele assumiu o comando do “Show do Meio-Dia”, programa que liderou até 2024. A atração se consolidou como uma das mais tradicionais da região, funcionando como uma ferramenta de apoio social e defesa das causas da população rio-clarense.

Atuação política e reconhecimento

Na vida pública, Sérgio Carnevale exerceu quatro mandatos como vereador em Rio Claro. Sua passagem pelo Legislativo foi pautada pelo desenvolvimento local e pelo fortalecimento do vínculo entre o poder público e os cidadãos. Pelo seu trabalho, ele recebeu o título de Cidadão Emérito de Rio Claro.

O legado familiar também permanece vivo na política e na comunicação. Seu filho, Serginho Carnevale, atualmente ocupa uma cadeira na Câmara Municipal e também atua no rádio, seguindo os passos do pai.

Homenagens e despedida

Em nota ao Grupo JC, Serginho Carnevale destacou a lealdade e a humildade do pai. Ele lembrou a paixão de Sérgio Carnevale pelo Velo Clube, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de “Sérgio CarneVelo”. Segundo o filho, o comunicador agora descansa ao lado de sua esposa, Deusely.