Foto: Divulgação/Daae/PMRC

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que o reparo na adutora de aço de 500 milímetros, localizada na rotatória da Rua 14, agendado para a noite desta quarta-feira (10), foi adiado devido à previsão de chuva.

Por se tratar de uma intervenção complexa que exige tempo seco, a suspensão visa garantir a segurança dos trabalhadores e evitar que a chuva prolongue o desabastecimento de água na cidade durante o conserto.

Essa adutora segue em funcionamento com vazamento controlado por conta da alta pressão para manter o abastecimento nos reservatórios e bairros afetados. Nova data da operação será divulgada nos próximos dias.

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