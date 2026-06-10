Equipes do Samu estiveram no local e constataram o óbito de Maick Donizete Agostinho Bezerra

Vítima foi localizada sem vida em um sofá com aparentes hematomas; Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte

Um homem foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (9) em uma residência localizada na Avenida 48, no Jardim das Paineiras, em Rio Claro. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao imóvel, encontraram a vítima sentada em um sofá. O homem apresentava um aparente hematoma na cabeça e outro no pescoço. Equipes do Samu estiveram no local e constataram o óbito, informando que a morte teria ocorrido horas antes, provavelmente durante a madrugada.

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A Polícia Civil acionou a equipe de perícia técnica, que realizou os trabalhos no imóvel antes da remoção do corpo. Posteriormente, a vítima foi identificada como Maick Donizete Agostinho Bezerra, após reconhecimento feito por sua irmã no Plantão Policial. Segundo o depoimento da familiar, Maick enfrentava problemas relacionados ao uso de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames deverão apontar a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.