Nascido em São Paulo, Macedo foi pioneiro na implantação da formação de atletas da modalidade em Rio Claro, quando no início dos anos 2000, criou a MM Boxe

O pioneiro do boxe em Rio Claro deixa um legado na formação de atletas olímpicos e no incentivo ao esporte

Faleceu nesse domingo (31) em Rio Claro, aos 79 anos, Marcos Leonardo Gonçalves de Macedo, o Macedão, referência no boxe brasileiro. Nascido em São Paulo, Macedo foi pioneiro na implantação da formação de atletas da modalidade em Rio Claro, quando no início dos anos 2000, criou a MM Boxe nos antigos barracões da ferrovia, no Cidade Nova.

O centro de treinamento se tornou uma referência, inclusive com atletas indicados para a equipe olímpica brasileira, como Jucielen, Jonathan e Leo Macedo.

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A academia MM Boxe se tornou uma referência, inclusive com atletas indicados para a equipe olímpica brasileira, como Jucielen (à direita), Jonathan e Leo Macedo (à esquerda)

O legado de Marcos Leonardo Gonçalves de Macedo no boxe

Nas redes sociais, atletas e entidades representativas do boxe lamentaram a perda e exaltaram o trabalho desenvolvimento por Macedo, que era também um incentivador do boxe feminino. Com o passar dos anos, a MM Boxe também passou a ser um centro de cultura e lazer, com diversos eventos.

Marcos Leonardo Gonçalves de Macedo deixa a viúva, Analice Costa Demarchi de Macedo, os filhos Letícia, Breno e Leonardo, noras e netas. O velório e o sepultamento aconteceram no domingo no Memorial Cidade Jardim.