No último final de semana, a Guarda Civil Municipal de Rio Claro que completou recentemente 30 anos, realizou uma exposição no Shopping com várias atividades voltadas à população. Em uma delas, crianças deveriam fazer um desenho da corporação e quem se destacou pela homenagem foi Levi Santos Filippi, oito anos, morador do Jardim das Palmeiras.

Admirador e com o sonho de se tornar um GCM quando crescer, além do desenho, ele escreveu um pedido dizendo que gostaria muito de ganhar uma farda. O simbólico pedido não passou despercebido e nesta semana Levi foi presenteado. Recebeu das mãos do comandante Rodrigo Servidoni a sua farda e não escondeu a alegria. Os pais Aline dos Santos e Vitor Hugo Filippi agradeceram a atenção e o carinho: “Sem dúvida o gesto vai marcar a vida do meu filho para sempre. Ele está muito feliz e nós, como pais, transbordando de alegria”, afirmam.