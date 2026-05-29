Imagem à esquerda registra acidente e ao lado motociclista Ricardo Martins Arndt, de 57 anos, que veio a óbito

Ricardo Martins Arndt morreu após colisão frontal; motorista do carro recusou bafômetro no local, mas cedeu sangue para exame médico posterior

Um acidente fatal na Estrada do Bonsucesso causou a morte do motociclista Ricardo Martins Arndt, de 57 anos, na noite desta quinta-feira (28), por volta das 22h23. A colisão ocorreu no quilômetro 2 da Rodovia Antônio Silveira Pedreira, em Rio Claro. A batida frontal envolveu um automóvel Volkswagen SpaceFox e uma motocicleta Yamaha Fazer 250. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada das equipes de socorro. Ricardo era conhecido no município por integrar grupos de motociclistas que promovem passeios e ações solidárias.

Os policiais militares rodoviários constataram a presença de latinhas de cerveja vazias no interior do SpaceFox. Seguindo o protocolo de atendimento para acidentes de trânsito, os agentes solicitaram o teste do bafômetro ao motorista do carro, mas o procedimento foi negado por ele. A perícia técnica do Instituto de Criminalística de Rio Claro realizou os exames no local e o corpo da vítima foi recolhido pela Funerária Municipal.

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O motorista do automóvel foi conduzido ao plantão policial para o registro da ocorrência. Na delegacia, o investigado concordou voluntariamente em fornecer uma amostra de sangue para a realização de exame pericial no hospital, com o objetivo de analisar a dosagem alcoólica ou a presença de substâncias psicoativas. Os dois veículos foram apreendidos e recolhidos pela Polícia Militar Rodoviária. A esposa da vítima compareceu à unidade policial para retirar os documentos e os objetos pessoais do motociclista.

A autoridade policial determinou a liberação do condutor e não realizou a prisão em flagrante por falta de comprovação imediata de embriaguez ao volante. O despacho do delegado indicou que a análise visual não constatou sinais claros de alteração psicomotora no motorista. Como o resultado do exame de sangue depende de análise técnica laboratorial e o condutor colaborou voluntariamente com a coleta do material, ele responderá ao inquérito em liberdade. O caso foi registrado e será encaminhado para investigação das causas do acidente.

Casos de furto de veículos, estelionato e crime ambiental na região

O plantão policial registrou ainda o furto de duas viaturas particulares em Rio Claro. Uma motocicleta Honda CB300 Twister vermelha, que possuía travas de disco, foi levada do estacionamento externo de um condomínio de lojas na Vila Paulista. Já na Avenida 1 JF, no Jardim Floridiana, um Fiat Uno Mille cinza foi furtado perto de um clube, contendo em seu interior documentos pessoais e cartões bancários da vítima. Em Brotas, no bairro Santa Cecília, uma ação conjunta prendeu um morador em flagrante por crime ambiental após resgatar cães, gatos e aves em condições insalubres de maus-tratos.

Por fim, uma ocorrência de estelionato eletrônico foi registrada após uma vítima perder R$ 8.495 em um falso anúncio na internet. O comprador negociou diretamente por telefone com o suposto vendedor e realizou transferências via Pix e cartão de crédito fora da plataforma oficial. A Polícia Civil investiga o caso e tenta rastrear a conta bancária que recebeu os valores.