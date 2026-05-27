Viatura da Guarda Civil Municipal de Rio Claro. Foto: Arquivo JC/Divulgação/GCM

Agentes detiveram dois homens procurados pela Justiça no Jardim Panorama e na Chácara Luz por furto e pensão alimentícia

A Guarda Municipal cumpriu mandados de prisão em bairros de Rio Claro e deteve dois homens que estavam procurados pela Justiça. As prisões ocorreram em pontos distintos do município durante o trabalho operacional das equipes e os capturados foram encaminhados ao plantão policial para o registro das ocorrências.

No Jardim Panorama, os agentes abordaram um suspeito durante o cumprimento de uma ordem de serviço e confirmaram a pendência judicial. O mandado de prisão foi expedido por regressão de regime relacionada a uma condenação por furto qualificado, restando pouco mais de um ano de pena a cumprir no regime semiaberto. Não houve resistência ou necessidade de atendimento médico.

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Outras ações da Guarda Municipal e ocorrências da região

A segunda prisão efetuada pela Guarda Municipal ocorreu em um condomínio na Chácara Luz. O homem era procurado por uma dívida de pensão alimentícia que ultrapassa R$ 9.000. O mandado cível, com prazo de 60 dias, foi expedido pela Vara da Família e Sucessões de Rio Claro. O indivíduo atendeu os agentes após a chegada de sua mãe e foi conduzido ao plantão sem o uso de algemas.

Além dos mandados cumpridos pela Guarda Municipal em bairros de Rio Claro, a polícia registrou o andamento da Operação Órtros na cidade, que resultou na prisão de um adulto e na apreensão de um adolescente com três tijolos de cocaína prensada, quantidade suficiente para produzir 21 mil pinos da droga.

Na região, um homem foi preso em Piracicaba, no bairro Pauliceia, acusado de mostrar as partes íntimas para crianças em uma festa de aniversário. Em Cordeirópolis, uma briga de família por suspeita de traição terminou na delegacia de Limeira após um homem de 33 anos agredir uma mulher e ameaçar moradores com uma faca. Já na rodovia Fausto Santomauro (SP-127), que liga Rio Claro a Piracicaba, um acidente provocado por um motorista embriagado causou a morte do jovem Henrique de Melo Yonta, de 15 anos.