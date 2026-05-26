Corpo de Henrique de Mello Ionta foi sepultado no Cemitério São João Batista

Henrique de Mello Ionta não resistiu aos ferimentos causados por colisão traseira na Rodovia Fausto Santomauro, entre Rio Claro e Piracicaba

Familiares e amigos se despediram nesta terça-feira (26) do jovem Henrique de Mello Ionta. Ele perdeu a vida aos 15 anos, vítima de um acidente na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), que liga Rio Claro a Piracicaba. A ocorrência foi registrada na madrugada do último domingo (24), na altura do quilômetro 2,8 da via.

O jovem estava em um veículo Ford Ka junto com os pais e a irmã. Esse automóvel foi atingido na traseira por um Ônix. Com o impacto da colisão, o Ford Ka ficou tombado na área lindeira da pista, deixando todos os ocupantes feridos.

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Os passageiros foram socorridos até um hospital em Rio Claro, mas Henrique de Mello Ionta não resistiu aos ferimentos. O motorista do outro carro, que ocasionou a colisão, acabou preso em flagrante pelas autoridades pois apresentava sinais claros de embriaguez.

Despedida e homenagens em Piracicaba e Rio Claro

O jovem era natural de Rio Claro, mas morava em Piracicaba, município onde ocorreu o seu velório. O corpo foi transladado e sepultado no Cemitério São João Batista, em Rio Claro. Ele deixou o pai Luã, a mãe Vanessa, a irmã Júlia, além de demais familiares e amigos.