Henrique de Mello Ionta não resistiu aos ferimentos causados por colisão traseira na Rodovia Fausto Santomauro, entre Rio Claro e Piracicaba
Familiares e amigos se despediram nesta terça-feira (26) do jovem Henrique de Mello Ionta. Ele perdeu a vida aos 15 anos, vítima de um acidente na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), que liga Rio Claro a Piracicaba. A ocorrência foi registrada na madrugada do último domingo (24), na altura do quilômetro 2,8 da via.
O jovem estava em um veículo Ford Ka junto com os pais e a irmã. Esse automóvel foi atingido na traseira por um Ônix. Com o impacto da colisão, o Ford Ka ficou tombado na área lindeira da pista, deixando todos os ocupantes feridos.
📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z
Os passageiros foram socorridos até um hospital em Rio Claro, mas Henrique de Mello Ionta não resistiu aos ferimentos. O motorista do outro carro, que ocasionou a colisão, acabou preso em flagrante pelas autoridades pois apresentava sinais claros de embriaguez.
Despedida e homenagens em Piracicaba e Rio Claro
O jovem era natural de Rio Claro, mas morava em Piracicaba, município onde ocorreu o seu velório. O corpo foi transladado e sepultado no Cemitério São João Batista, em Rio Claro. Ele deixou o pai Luã, a mãe Vanessa, a irmã Júlia, além de demais familiares e amigos.