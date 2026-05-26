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Casos de tráfico de drogas, veículos clonados, estelionato contra aposentada e atendimento especial mobilizam as forças de segurança de Rio Claro e região na última semana

As forças de segurança registraram diversas ocorrências marcantes em Rio Claro e municípios vizinhos. O balanço do boletim policial de Rio Claro reúne desde prisões por tráfico de entorpecentes e localização de veículos clonados por meio de monitoramento eletrônico até casos graves de estelionato financeiro e um emocionante apoio comunitário em um parto residencial.

No bairro Jardim Santa Maria, em Rio Claro, guardas civis municipais prenderam um homem sob suspeita de tráfico de drogas na manhã de segunda-feira. A equipe realizava patrulhamento em um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes quando percebeu que o indivíduo tentou se afastar rapidamente com a aproximação da viatura. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 21 microtubos contendo cocaína escondidos nas roupas do suspeito, além de dinheiro trocado e um aparelho celular. De acordo com a corporação, o homem confessou a prática ilícita e admitiu que os valores eram provenientes de vendas anteriores. Conduzido ao plantão policial, ele optou por se manifestar apenas em juízo. O delegado ratificou a prisão em flagrante e o encaminhou ao setor carcerário da Delegacia Seccional.

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Monitoramento local identifica veículos clonados e golpes

O sistema de inteligência também foi determinante na recuperação de patrimônio. Um automóvel com fortes indícios de clonagem foi retido pela Guarda Civil Municipal no Jardim Brasília 1 após o radar da muralha eletrônica emitir um alerta na Estrada dos Costas. O monitoramento detectou que o veículo original, de mesma placa, circulava no estado do Maranhão, a mais de 2.000 quilômetros de distância. O condutor, de 55 anos, alegou que o bem pertencia ao seu filho e que desconhecia irregularidades. Contudo, a vistoria apontou adulterações nos sinais identificadores do chassi e dos vidros. O homem prestou depoimento no plantão e foi liberado, enquanto o carro aguarda perícia técnica.

Em outra ação motivada pelo cerco eletrônico do Muralha Paulista, os guardas recuperaram um Volkswagen Jetta preto estacionado na Rua 9A, no bairro São Miguel. O veículo possuía restrição de busca e apreensão decorrente de um golpe de estelionato. Na abordagem, um indivíduo de 40 anos sustentou ter adquirido o veículo por R$ 25.000 em espécie, mas confessou não possuir comprovantes da transação, não conhecer o vendedor e que planejava desmanchar o automóvel para comercializar as peças. Ele foi ouvido e liberado pelas autoridades.

Fraude contra aposentada e ocorrências na região

Na esfera das fraudes financeiras, uma aposentada procurou a Polícia Civil após constatar desfalques significativos em seu benefício previdenciário do INSS. Dois empréstimos não autorizados foram contratados em seu nome, sendo um deles superior ao montante de R$ 15.000, com parcelas estendidas por sete anos. Ao recorrer ao Procon, a vítima descobriu ainda que sua conta de recebimento havia sido transferida para outra instituição bancária sem o seu consentimento. O caso foi registrado como estelionato e as transações bancárias estão sob investigação.

Na cidade de Brotas, duas ocorrências movimentaram o setor de segurança. Na Rua Silvio Arnaldo Piva, no bairro Taquaral, a Polícia Militar recapturou um homem que possuía um mandado de prisão cível pendente expedido pela comarca local, com validade até maio de 2029. Já na zona rural, o corpo de um funcionário foi localizado sem sinais externos de violência no alojamento de uma usina hidrelétrica, nas proximidades da represa do Broa. A Polícia Civil registrou o fato como morte natural e encontro de cadáver, aguardando os laudos do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro.

Policiais Militares auxiliam em parto no Jardim Brasília

Nem todas as ocorrências do boletim policial de Rio Claro envolveram práticas criminosas. Na noite de sexta-feira, policiais militares foram acionados via telefone 190 para prestar auxílio em um trabalho de parto emergencial no bairro Jardim Brasília. Ao chegarem à residência, constataram que a bebê já havia nascido. Os policiais realizaram os primeiros atendimentos na mãe e na recém-nascida, que estavam conscientes, resguardando a segurança de ambas até o transporte imediato para a maternidade da Santa Casa de Rio Claro, onde receberam o suporte médico necessário e passam bem.