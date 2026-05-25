Imagem ilustrativa. Foto: Arquivo JC/Divulgação/Daae

Daae realiza manutenção em tubulação na Rodovia Washington Luís e trabalho complexo pode gerar desabastecimento em Rio Claro

A partir das 8 horas da manhã desta terça-feira (26), o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro realiza o conserto de vazamento na adutora de 400 milímetros, localizada em estrutura tubular que passa embaixo da Rodovia Washington Luís. Em razão da intervenção, um eventual conserto em adutora pode afetar abastecimento de água nesta terça-feira nos imóveis que não possuem caixa d’água em diversos bairros.

O Daae realizou reparos emergenciais no local anteriormente. Este tipo de trabalho faz parte das ações voltadas ao controle de perdas da autarquia e, em novo mapeamento no local, foi encontrado este vazamento em ponto mais afastado da entrada. Além do reparo, a equipe do Daae vai fazer novo mapeamento para verificar se há outros vazamentos nesta rede.

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Bairros afetados e previsão de normalização

Para executar o serviço, será necessário fechar o registro de abastecimento, podendo ocasionar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água dos bairros: Jd. Palmeiras, Diário Ville, Jd. Nova Rio Claro, Jd. Esmeralda, Jd. Guanabara, Terra Nova e condomínios próximos, Jd. das Nações 1 e 2, Vila Anhanguera, Benjamim de Castro, Sebastião Santos Lima, Petit Village e condomínios próximos.

O trabalho é de alta complexidade por conta da localização da adutora e a previsão inicial para a normalização do fornecimento de água aos bairros abastecidos por essa adutora é para durante a noite. O serviço está previsto inicialmente para ser concluído até o final da tarde desta terça-feira (26), com o retorno do líquido ocorrendo de forma gradativa.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios. Após a conclusão do serviço, serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, este, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água. Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-019-0505.