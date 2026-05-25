Uma moradora do bairro Jardim Paulista procurou o plantão policial na noite deste domingo (24) para solicitar uma medida protetiva após receber graves ameaças de seu marido. De acordo com o boletim de ocorrência registrado em Rio Claro, o homem enviou mensagens pelo telefone celular acusando a esposa de traição e afirmando que iria incendiar o veículo da família.

A vítima relatou aos policiais civis que está casada com o suspeito há cerca de 26 anos. No entanto, ela destacou que, ao longo dos últimos meses, o companheiro passou a demonstrar um comportamento bastante agressivo, motivado por crises frequentes de ciúmes.

Crises de ciúmes e ameaças com galão de gasolina

Segundo o depoimento da mulher, as discussões entre o casal costumam acontecer principalmente nos momentos em que o homem consome bebida alcoólica. Na noite do ocorrido, o acusado enviou textos afirmando que possuía supostas filmagens da esposa e, na sequência, encaminhou uma fotografia em que aparecia segurando um galão contendo gasolina.

Após o envio das mensagens com as intimidações, o homem ainda tentou realizar diversas ligações telefônicas para a vítima, que optou por não atender os chamados. Diante do cenário e com medo de retornar para a residência do casal, a moradora formalizou o pedido de medida protetiva de urgência junto às autoridades. O caso foi devidamente registrado no plantão policial do município e o andamento das investigações será acompanhado pela Polícia Civil.