Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um acidente entre dois caminhões provocou vazamento de produto químico e interdição total da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na madrugada deste sabado (23). Segundo informações da concessionária Eixo SP, a colisão aconteceu no km 182 da pista norte.

De acordo com a dinâmica apurada no local pela Artesp, um caminhão Mercedes-Benz L1113 reduziu repentinamente a velocidade e acabou atingido na traseira por um caminhão Volvo NG 380.

Após o impacto, os veículos permaneceram sobre a faixa de rolamento e houve vazamento da carga transportada pelo caminhão Mercedes-Benz, identificada como ácido clorídrico. O contato do produto com o solo provocou forte odor e formação de fumaça, dificultando a respiração nas proximidades.

As equipes de atendimento acionaram protocolos de segurança e a área precisou ser isolada. Por conta do risco químico, todas as faixas da rodovia no sentido norte foram interditadas temporariamente, além da paralisação total da praça de pedágio da região.

O Corpo de Bombeiros atuou na contenção do vazamento, conseguindo controlar três tambores do produto químico. Técnicos da CETESB e de empresa ambiental especializada também foram acionados para acompanhar a ocorrência e avaliar os impactos ambientais.

Durante o atendimento, o tráfego precisou ser desviado para a SP-191 para evacuação do trecho afetado. O congestionamento chegou a aproximadamente seis quilômetros. Apesar da gravidade da ocorrência, os motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos. Após a contenção do vazamento e liberação dos órgãos ambientais, os veículos foram removidos e o trânsito voltou a ser normalizado ao longo da manhã.