Foto: Arquivo JC/Prefeitura Municipal de Rio Claro

No Estado, município ficou em 303º lugar entre os municípios com melhor qualidade de vida

A cidade de Rio Claro ficou em 585º lugar no ranking de qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros. O Índice de Progresso Social (IPS), divulgado na quarta-feira (20) pela IPS Brasil 2026, é composto por 57 indicadores de fontes públicas que são exclusivamente sociais, ambientais e que medem resultados, não investimentos, em dimensões sobre necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

O município ficou atrás de cidades médias da região, como Araras (122º lugar no Brasil), São Carlos (43º), Limeira (303º) e Piracicaba (110º). Rio Claro teve a nota geral de 65,98 pontos, considerada de forma geral ‘neutra’. Na dimensão de necessidade humanas básicas, ficou na 661ª posição nacional com alertas à nutrição e cuidados médicos básicos, moradia e segurança pessoal. Neste grupo o único destaque positivo foi a nota 92,87 para índice de abastecimento de água.

O gráfico mostra o desempenho do município em cada uma das categorias avaliadas

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Dentro da dimensão dos fundamentos do bem-estar, Rio Claro teve nota considerada ‘forte’, na 159ª posição, com destaque ao combate à evasão escolar, cobertura de internet móvel (4g/5g), combate ao consumo de ultraprocessados e qualidade do meio ambiente com bom índice de vulnerabilidade climática dos municípios.

Já na dimensão de oportunidades, Rio Claro está na pior posição em comparação com as duas dimensões anteriores, na 3.814ª posição nacional. O ranking aponta o município ‘fraco’ no índice de atendimento à demanda de Justiça e com pouca inclusão social, com grande número de famílias em situação de rua e falta de paridade de gênero na Câmara Municipal. As duas únicas notas ‘fortes’ neste grupo foram para acesso à cultura, lazer e esporte (114ª posição nacional) e nota mediana no Enem (260ª posição no país).