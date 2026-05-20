As autoridades policiais reforçam que instituições financeiras não solicitam transferências, senhas ou esse tipo de procedimento por telefone ou mensagens eletrônicas. Caso receba esse tipo de contato, a orientação é desligar imediatamente e procurar atendimento oficial diretamente na agência bancária

Criminosos usaram o nome de uma suposta ex-gerente bancária para enganar a vítima, que realizou diversas transferências via Pix; boletim policial detalha o caso e traz outras ocorrências da região

Em um golpe via WhatsApp sofisticado, uma vítima de Rio Claro sofreu um prejuízo financeiro que ultrapassa os R$ 300 mil. A ocorrência foi registrada no plantão policial e acende o alerta para novas modalidades de fraudes bancárias aplicadas no município.

De acordo com as informações oficiais do boletim, os criminosos iniciaram o contato pelo aplicativo de mensagens utilizando o nome e a foto de uma suposta ex-gerente da instituição financeira da vítima. Durante a abordagem, os golpistas afirmaram falsamente que o sistema havia detectado tentativas de compras suspeitas na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, além de uma simulação de empréstimo no valor de R$ 60 mil.

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Falso setor de tecnologia

Para dar veracidade à fraude, os estelionatários alegaram que o cartão magnético da vítima havia sido bloqueado por motivos de segurança. Na sequência, transferiram o atendimento para um suposto setor de tecnologia do banco. Induzida ao erro, a vítima seguiu as orientações dos criminosos e executou uma sequência de comandos na tela do próprio celular, o que permitiu que diversas transferências via Pix fossem concluídas em favor dos golpistas.

As autoridades policiais reforçam que as instituições financeiras não solicitam esse tipo de procedimento, transferências ou senhas por meio de chamadas telefônicas ou mensagens eletrônicas. Caso receba esse tipo de contato, a recomendação é desligar o telefone imediatamente e procurar o atendimento oficial diretamente na agência bancária.

Outras ocorrências registradas na região

O boletim policial apresentado pelo repórter Ademir Sartori nesta quarta-feira (20) também trouxe o registro de outras ocorrências de destaque em Rio Claro e cidades vizinhas:

Acidente na Rodovia Washington Luiz: Um motorista cochilou ao volante e colidiu contra um poste de energia elétrica no quilômetro 176 da SP-310, em Rio Claro. O condutor permaneceu no local e não sofreu ferimentos graves. A concessionária Eixo SP e a companhia de energia atuaram na limpeza da pista.

Prisão de procurado por golpe do amor: A Polícia Civil prendeu um homem investigado por aplicar o golpe do “boa noite, Cinderela” através de aplicativos de relacionamento voltados ao público gay. O suspeito agia desde 2015 em vários estados e foi localizado em um flat. Uma das vítimas, em Piracicaba, ficou dois dias desacordada e teve prejuízo de R$ 50 mil.

Apreensão de entorpecentes no Jardim Araucária: Dois homens foram abordados pela Guarda Civil Municipal na Rua 6. Após tentativa de fuga de ambos, os agentes localizaram 12 eppendorfs de substância análoga a entorpecentes escondidos sob um aparelho de academia ao ar livre, além de dinheiro. Os suspeitos negaram a propriedade.

Recuperação de veículo pela Muralha Paulista: Um automóvel Corsa Super branco, furtado na região de Limeira, foi identificado pelas câmeras de monitoramento do sistema Muralha Paulista na Vila Industrial. O motorista abordado alegou ter trocado o carro por uma motocicleta com um morador do bairro Terra Nova. O carro foi apreendido para perícia.

Acidente fatal com caminhão de Rio Claro: O motorista Silvanes Izidorio dos Reis faleceu em Limeira após o caminhão que conduzia, carregado com lajotas retiradas em Rio Claro, perder o freio e tombar em uma ribanceira na Avenida Cabo PM Wagner Modesto.

Óbito após quedas consecutivas: Um homem faleceu no hospital após passar mais de uma semana internado devido a dois acidentes seguidos. Inicialmente, ele caiu de bicicleta perto da escola Dom Pedro e recusou socorro. Dois quarteirões depois, envolveu-se em uma colisão com um carro, sofrendo novos ferimentos graves.

Assista ao boletim policial completo

Confira na íntegra os detalhes de todas as ocorrências relatadas pelo repórter Ademir Sartori no vídeo abaixo: