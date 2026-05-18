Neymar. Brasil x Bolívia no Estadio Mangueirão, Belém do Pará – PA, Brasil. Eliminatórias 2026. Foto:Vitor Silva/CBF

Lista oficial conta com retornos e novidades para o mundial que começa em junho; apresentação dos atletas será na Granja Comary

Nesta segunda-feira (18), o treinador italiano Carlo Ancelotti anunciou a convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo da FIFA 2026, em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A lista traz os 26 jogadores que representarão o país no torneio mundial deste ano.

O comandante da Amarelinha definiu os nomes que vão compor os setores de defesa, meio-campo e ataque. A convocação oficial da seleção brasileira mescla atletas experientes que atuam no exterior com destaques do futebol nacional.

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Confira os jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti

Abaixo estão todos os atletas que integram a convocação oficial da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio). Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (Paris Saint-Germain).

Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (Paris Saint-Germain). Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit) e Wesley (Roma).

Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit) e Wesley (Roma). Meios-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo). Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

Cronograma de preparação e amistosos

A apresentação dos atletas irá iniciar na próxima quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde o grupo dará início aos treinamentos.

Antes de estrear no torneio, a equipe passará por duas partidas preparatórias. No dia 31 de maio, o Brasil recebe o Panamá, no Maracanã, em jogo amistoso que servirá de teste para o elenco.

No dia seguinte, 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos. O último teste preparatório será contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland (EUA).