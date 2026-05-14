Felipe Karam recebe o Desfile de Abertura do torneio

Evento no Ginásio Felipe Karam marca o início da competição que reúne 1.300 atletas em cinco categorias de base

A Prefeitura de Rio Claro e a Secretaria Municipal de Esportes realizam nesta sexta-feira (15) o desfile de abertura do Campeonato Municipal de Futebol 2026. A solenidade está marcada para as 19h, no Ginásio Municipal Felipe Karam, com entrada aberta ao público e gratuita para toda a comunidade.

Com o encerramento das inscrições, a organização confirmou a participação de aproximadamente 1.300 atletas. O volume de inscritos reforça a tradição do torneio no município, que serve como vitrine para jovens talentos e promove a integração social através do esporte.

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Categorias e cronograma das partidas

Os torneios serão disputados em cinco categorias distintas. Na categoria sub-7, quatro equipes estão confirmadas. O sub-9 contará com 11 times, enquanto o sub-11 terá a maior participação, com 15 agremiações. Já o sub-13 registrou 12 inscrições e o sub-15 terá dez equipes na disputa.

As partidas oficiais do Campeonato Municipal de Futebol 2026 começam já neste sábado (16). De acordo com o cronograma da Secretaria de Esportes, os jogos do sub-7 ao sub-11 ocorrerão no Distrital do Cidade Nova, sempre às sextas-feiras, no período noturno.

Já as disputas das categorias sub-13 e sub-15 serão realizadas aos sábados, no Distrital do Paulistão. Ao final da competição, os quatro primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus e medalhas. As finais estão previstas para o mês de agosto.