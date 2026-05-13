Waleska Barboza, de 36 anos, foi vítima de homicídio no Distrito Federal; o suspeito confessou o crime após ser localizado

Polícia Civil do DF localizou o homem após trabalho de inteligência; crime ocorreu em Santa Maria e investigado confessou o homicídio

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria/DF), prendeu, na manhã desta quarta-feira (13), em Rio Claro, o autor do homicídio praticado contra uma mulher trans. A diligência foi realizada pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SIC/VIO), com apoio operacional da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A prisão ocorreu em cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF. O crime vitimou Waleska Barboza, de 36 anos, cujo corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição no final de abril.

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Investigação e prisão em Rio Claro

A investigação teve início em 25 de abril de 2026, após a Polícia Militar do Distrito Federal ser acionada para averiguar um forte odor vindo de um apartamento no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria. Após o arrombamento do imóvel, o corpo da vítima foi localizado com indícios de morte violenta.

A equipe da 33ª DP reuniu provas que apontavam o companheiro de Waleska como o principal suspeito. Após um minucioso trabalho de inteligência policial, as autoridades conseguiram localizar o investigado em Rio Claro, onde a captura foi efetuada nesta manhã.

Durante o interrogatório formal, o homem confessou a prática do homicídio. Segundo a Polícia Civil, a versão apresentada pelo suspeito agora será confrontada com os laudos periciais e demais provas contidas nos autos. Objetos de interesse para a investigação também foram apreendidos e passarão por perícia no Instituto de Criminalística da PCDF.

A 33ª Delegacia de Polícia destacou a importância da apuração técnica em crimes de violência contra mulheres trans e informou que as investigações prosseguem para o esclarecimento total das circunstâncias do delito.