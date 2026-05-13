Ação policial nos bairros Centenário e Maria Cristina resultou na apreensão de cerca de oito quilos de maconha em tabletes

Uma operação do BAEP em Rio Claro terminou com dois homens presos por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (12). A ação começou após as equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia receberem informações sobre um possível roubo que estaria sendo planejado nos bairros Centenário e Maria Cristina. Durante o patrulhamento pela região, os policiais localizaram veículos com características semelhantes às que foram denunciadas.

De acordo com a Polícia Militar, um dos carros fugiu ao perceber a aproximação da viatura. Já na abordagem de um veículo SUV, um dos suspeitos acabou confessando que fazia a intermediação de uma negociação de entorpecentes e que receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço de transporte.

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Apreensão de tijolos de maconha e cumprimento de mandado

As equipes policiais iniciaram buscas minuciosas pela região indicada e encontraram, em um terreno baldio, cerca de oito quilos de maconha divididos em tabletes. Toda a droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia.

Durante o desenrolar da operação do BAEP em Rio Claro, outro homem que foi abordado no local também acabou preso. Os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Justiça.

Além dos entorpecentes, as autoridades apreenderam aparelhos celulares, veículos e imagens de câmeras de segurança, materiais que serão utilizados para auxiliar nas investigações da Polícia Civil. Os dois suspeitos permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.