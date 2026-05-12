Veículo com placa do Paraná apresentava sinais de adulteração e foi localizado no bairro Regina Picelli

Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro resultou na apreensão de uma moto clonada no bairro Regina Picelli. A ação foi deflagrada após o sistema de monitoramento Muralha Paulista emitir um alerta sobre o veículo, que acumulava diversas multas registradas no município, apesar de ostentar placas do estado do Paraná.

Durante o patrulhamento preventivo pela região, os agentes localizaram o veículo estacionado. Ao iniciarem a vistoria técnica, a equipe confirmou as irregularidades apontadas pelo sistema de inteligência.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Sinais de adulteração e apreensão

De acordo com informações da GCM, a moto clonada apresentava sinais claros de fraude. Entre as irregularidades constatadas, destacam-se a ausência do QR Code obrigatório na placa e a ocultação das numerações do motor e do chassi, que estavam cobertas com fita isolante para dificultar a identificação real do veículo.

A condutora, que estava no local, informou aos guardas que havia adquirido a motocicleta há aproximadamente um ano através de uma negociação realizada pela internet. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado para perícia técnica.

A mulher foi conduzida ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos e o caso segue sob investigação. A Guarda Municipal de Rio Claro reforça que a população pode colaborar com a segurança pública realizando denúncias anonimamente através dos telefones 153 ou 0800 771 1532.