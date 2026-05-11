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Massa de ar frio atua em todo o estado de São Paulo; em Rio Claro, a mínima registrada foi de 8.7°C nesta segunda-feira

De acordo com o IPMet, uma massa de ar frio atua no estado de São Paulo nesta segunda-feira (11). O fenômeno mantém o céu com variação de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva para a maior parte do interior paulista, incluindo a região de Rio Claro.

Na faixa leste e no nordeste do estado, ainda há possibilidade de chuvas isoladas no início da manhã. No entanto, o predomínio é de estabilidade climática nas demais áreas ao longo do dia.

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Tendência das temperaturas em Rio Claro

As temperaturas permanecem baixas em decorrência da massa de ar frio, no entanto, a previsão indica uma elevação gradual a partir de quarta-feira. Segundo dados da Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 8.7°C.

Para o decorrer do dia, a máxima prevista não deve ultrapassar os 22°C. A recomendação é manter o agasalho por perto, especialmente durante o período noturno e nas primeiras horas da manhã, quando o declínio térmico é mais acentuado.