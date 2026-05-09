Manutenção em adutora na Rodovia Washington Luís pode causar interrupções no fornecimento em diversos bairros; normalização ocorre até a noite

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está executando na manhã deste sábado (09), reparo emergencial na adutora de 400 milímetros, localizada ao lado da Rodovia Washington Luís.

Este serviço deve ser finalizado até o período da tarde de hoje, e a previsão para a normalização do abastecimento de água nos bairros afetados vai ocorrer gradativamente até a noite deste sábado.

Foi necessário fechar o registro de abastecimento, podendo ocasionar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros: Jd. Palmeiras, Diário Ville, Jd. Nova Rio Claro, Jd. Esmeralda, Jd. Guanabara, Terra Nova e condomínios próximos, Jd. das Nações 1 e 2, Vila Anhanguera, Benjamim de Castro, Sebastião Santos Lima, Petit Village e condomínios próximos.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Após a conclusão do serviço, serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, este, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h do Daae, no número 0800-019-0505.