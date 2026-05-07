MOMENTO DA PRISÃO EM RIO CLARO 🚨 Imagem registra o instante em que o indivíduo de 34 anos é detido por policiais do 10º BAEP em residência no bairro Parque Universitário, durante a Operação “Red Flag II”. Segundo as investigações do CPI-9 e Ministério Público de Piracicaba, o homem possui ligação direta com o “Bonde do Magrelo”, grupo conectado à facção Comando Vermelho. Ele atuava na logística de armamentos e entorpecentes

Suspeito de 34 anos atuava na compra e venda de armas e drogas para facção criminosa; prisão ocorreu no bairro Parque Universitário durante ação do CPI-9

Na manhã de ontem (6), um homem de 34 anos foi preso em uma residência no bairro Parque Universitário, em Rio Claro. Segundo as investigações, o indivíduo possui ligação direta com o grupo criminoso conhecido como “Bonde do Magrelo”, que mantém conexões com a facção Comando Vermelho (CV). A prisão ocorreu durante a Operação Red Flag II.

O cumprimento do mandado de prisão temporária foi realizado pelo 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), unidade do Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), em conjunto com o Ministério Público de Piracicaba. A ação visa desarticular esquemas de logística e fornecimento de materiais ilícitos para organizações criminosas.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Desdobramentos da Operação Red Flag II

De acordo com o coronel Sabino, comandante do CPI-9, os trabalhos atuais são um desdobramento da primeira fase da operação, realizada no ano passado. Naquela ocasião, foi identificado um comércio ilegal de armas em Americana, resultando na apreensão de 220 unidades.

Nesta nova etapa, além da prisão em Rio Claro, outro criminoso foi detido em Paulínia. Este último era responsável pelo contato em lojas de armas, aquisição e posterior distribuição do armamento para a facção no Rio de Janeiro. O alvo detido em Rio Claro atuava especificamente na negociação de armamentos e entorpecentes.

Histórico do investigado

O indivíduo preso no Parque Universitário já possuía histórico criminal recente. Em junho do ano passado, ele havia sido detido pela Rota em Campinas, enquanto dirigia um veículo de luxo na Rodovia dos Bandeirantes. Naquela abordagem, policiais encontraram porções de crack e maconha, confirmando o monitoramento estratégico que já cercava os passos do investigado.