Jairo Momesso, de 80 anos, foi condenado a 23 anos de prisão por matar a esposa, Vera Lúcia Tezzaro Momesso. Vítima era natural de Rio Claro

Justiça determina prisão domiciliar para idoso de 80 anos que matou esposa com tiro de espingarda

Três anos após o crime que chocou a região, a Justiça proferiu a sentença de Jairo Momesso pelo feminicídio de Vera Lúcia Momesso. O réu, atualmente com 80 anos, foi condenado a uma pena de 23 anos, um mês e seis dias de prisão por matar a esposa, com quem foi casado por mais de cinco décadas, com um tiro de espingarda na cabeça.

O crime ocorreu em Mogi Guaçu, mas o caso teve grande repercussão local, pois Vera Lúcia era natural de Rio Claro, onde foi sepultada. Na época do ocorrido, familiares relataram ao Jornal Cidade que a relação era marcada por um comportamento agressivo e machista por parte do marido, além de constantes ameaças que impediam a vítima de interromper o ciclo de violência.

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Condenação e regime de prisão

Apesar da gravidade do feminicídio de Vera Lúcia Momesso e da condenação em regime fechado, a Justiça decidiu que o autor deverá cumprir a pena em regime domiciliar. A medida foi tomada levando em consideração a idade avançada do réu e seu estado de saúde atual.

De acordo com a determinação judicial, Jairo Momesso deve permanecer em tempo integral em sua residência. As únicas exceções permitidas para a saída do condenado do domicílio são para a realização de tratamentos médicos, desde que devidamente comprovados perante o Poder Judiciário.