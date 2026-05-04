Casos ocorreram na madrugada de sábado (02) e envolveram agressões e invasão de domicílio

Na madrugada de sábado (02), policiais militares do 37º BPM/I atenderam duas ocorrências distintas de violência doméstica em Rio Claro, que resultaram na prisão em flagrante dos autores por agressão e descumprimento de ordens judiciais.

Na primeira ação, após acionamento via 190, a equipe constatou uma situação envolvendo descumprimento de medida protetiva e agressões. O autor foi detido após o atendimento médico de todas as partes envolvidas no conflito.

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Em outra ocorrência de violência doméstica, um homem foi preso em flagrante na Vila Maria Cristina após invadir a casa da ex-companheira e descumprir uma medida protetiva. Segundo o registro policial, o indivíduo entrou na residência sem autorização e iniciou uma discussão com o atual namorado da mulher, que evoluiu para briga e agressões físicas.

Resistência e Lei Maria da Penha

O agressor foi localizado no interior da residência apresentando comportamento violento. Ele resistiu à abordagem policial, sendo necessário o uso progressivo da força para sua contenção. Em depoimento, o homem alegou que sua intenção era retirar o atual namorado da ex-companheira do local, pois não concordava com comportamentos dentro da residência.

A Polícia Militar confirmou que havia uma ordem judicial em vigor proibindo a aproximação do autor, o que caracteriza crime conforme a Lei Maria da Penha. Ambos os indivíduos detidos nas ocorrências da madrugada foram conduzidos ao Plantão Policial, onde as prisões foram mantidas, e os casos agora seguem para a Justiça.