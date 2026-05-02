Chamas destruíram prédio histórico da Escola Municipal Prada em Limeira; fogo consumiu toda a estrutura na tarde de sexta-feira (01) (Imagem: redes sociais)

Chamas consumiram toda a estrutura da unidade escolar durante o feriado; suspeita inicial é de curto-circuito

Um incêndio na Escola Municipal Prada destruiu completamente o prédio histórico na tarde dessa sexta-feira (01), no Centro de Limeira. As chamas tomaram toda a estrutura conforme o fogo avançava pela unidade, que foi desabrigada pelo incidente. Por ser feriado, não havia ninguém no local no momento em que o fogo começou, mas todo o material escolar foi perdido.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam intensamente no controle do incêndio, enquanto autoridades municipais acompanharam de perto a situação. O prédio da Escola Municipal Prada é uma construção histórica e tombada, fazendo parte da memória da cidade há décadas.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Investigação e reconstrução da escola

Segundo informações da Polícia Civil, a hipótese de crime foi descartada após as primeiras análises no local. A suspeita inicial das autoridades é de que um curto-circuito tenha provocado o início do fogo.

A Prefeitura de Limeira lamentou o ocorrido e afirmou que a unidade escolar será reconstruída. O impacto do incêndio na Escola Municipal Prada mobilizou a comunidade, dado o valor histórico e educacional que o prédio representa para a região.