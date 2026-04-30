Em Rio Claro, policiais militares do 37º BPM/I posam com a mãe e a recém-nascida após o bem-sucedido atendimento de socorro por engasgamento. A bebê foi salva com o uso da manobra de desobstrução de vias aéreas e já recebeu alta hospitalar. Foto: Divulgação / 37º BPM/I

Equipe do 37º BPM/I realizou manobra de salvamento em bebê desacordada; policial que prestou socorro é primo da criança

Na noite de quarta-feira (29), policiais militares do 37º BPM/I prestaram socorro a uma recém-nascida vítima de engasgamento em Rio Claro. A equipe foi informada sobre a situação e deslocou-se rapidamente ao endereço indicado, onde encontrou a criança desacordada e apresentando sinais severos de dificuldade respiratória.

De imediato, um dos policiais militares realizou a manobra de desobstrução de vias aéreas, técnica fundamental para casos de asfixia em bebês. O procedimento obteve êxito em reverter o quadro, fazendo com que a recém-nascida retomasse a respiração e voltasse a chorar, indicando a liberação das vias respiratórias.

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Momento de carinho: a recém-nascida é segurada pelo policial militar do 37º BPM/I, autor do salvamento e parente da criança. O ato heroico foi crucial para restabelecer a respiração do bebê antes do transporte para o hospital em Rio Claro. Foto: Divulgação / 37º BPM/I

Atendimento médico e vínculo familiar

Após o salvamento inicial, a recém-nascida foi conduzida pela própria viatura ao hospital local. Na unidade de saúde, a criança recebeu atendimento médico especializado e, após passar por avaliação detalhada, foi liberada para a família em boas condições de saúde.

A ação rápida e técnica dos policiais militares foi determinante para preservar a vida da criança. Um fato que chamou a atenção na ocorrência foi a descoberta posterior de que o policial militar responsável por aplicar a manobra de salvamento é primo da bebê socorrida.