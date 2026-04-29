Operações distintas da corporação prenderam homem suspeito de abusar da neta e motorista escolar acusado de estupro; ações ocorreram nessa terça-feira (28)

A Polícia Civil efetuou duas prisões importantes por crimes sexuais nessa terça-feira (28), em cidades da região. As ações ocorreram em Rio Claro e Torrinha, mobilizando diferentes delegacias subordinadas à Delegacia Seccional de Rio Claro para o cumprimento de mandados de prisão contra suspeitos de violência contra menores.

Em Rio Claro, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio da Dise, prendeu um homem suspeito de abusar da própria neta de 11 anos. Segundo a polícia, os abusos eram contínuos e ocorriam quando o investigado ficava sozinho com a criança. O caso foi revelado após depoimento especializado da vítima e constatação de sinais físicos.

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Prisão de motorista em Torrinha pela Seccional

Simultaneamente, a Polícia Civil de Torrinha, vinculada à Seccional de Rio Claro, prendeu um motorista de transporte escolar acusado de estupro contra uma adolescente de 17 anos. O crime aconteceu no dia 23 de abril, em uma estrada rural. A prisão preventiva foi coordenada pelo delegado seccional Dr. Paulo Hadich, baseada em mensagens e no relato da vítima.

Em ambas as situações, os homens foram localizados em suas residências e não ofereceram resistência. Eles foram encaminhados para as respectivas delegacias e permanecem presos à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para garantir a total elucidação dos fatos e a proteção das vítimas.