Manutenção no Distrito Industrial: Daae trabalha para normalizar o abastecimento de água afetado por uma falha na rede elétrica neste sábado (13)

Daae já acionou a concessionária de energia para que os reparos necessários sejam feitos e o serviço normalizado

Um problema na rede de energia elétrica da Central de Distribuição de Água, localizada no Distrito Industrial, registrado na manhã deste sábado (13), poderá acarretar alterações no abastecimento de água em bairros de Rio Claro.

O Daae já acionou a concessionária de energia elétrica, que enviou suas equipes ao local para restabelecer o fornecimento de energia à unidade. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até o final da manhã deste sábado.

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Bairros afetados pela manutenção

Em virtude da paralisação temporária da Central de Distribuição de Água, o Daae informa que bairros das regiões do Cervezão, Santa Clara, Jardim das Palmeiras, BNH, Novo Wenzel, Jardim Primavera e Parque Universitário poderão ter o abastecimento de água reduzido durante a manhã e início de tarde deste sábado.