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IPmet e Ceapla apontam tempo estável com sol predominante e temperaturas em elevação antes de mudança no tempo

De acordo com o IPMET, a previsão para hoje é de tempo estável no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar mais seco que mantém o predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão em elevação na região, com registros monitorados de perto por institutos de pesquisa e órgãos municipais.

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 10.7°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 31°C, conforme dados fornecidos pela Estação Meteorológica do CEAPLA, do IGCE da Unesp, e pela Prefeitura Municipal de Rio Claro.

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Mudanças no tempo previstas para os próximos dias

As condições de tempo podem sofrer alteração na quarta-feira, devido à aproximação de uma nova frente fria no decorrer da tarde, que favorece o aumento da nebulosidade e a formação de áreas de chuvas e trovoadas isoladas a partir das regiões oeste, central e sul do estado.