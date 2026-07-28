Defesa Civil de Rio Claro reforça força-tarefa estadual em apoio aos municípios atingidos por temporal

Equipe rio-clarense atua em Guariba e Ribeirão Preto, utilizando equipamentos especializados para auxiliar na recuperação dos municípios

A Defesa Civil de Rio Claro segue reforçando a força-tarefa estadual mobilizada para atender os municípios atingidos pelos severos temporais que causaram grandes prejuízos na região de Ribeirão Preto. A atuação integra a mobilização da Defesa Civil do Estado de São Paulo, em conjunto com diversos órgãos estaduais e municipais, para acelerar a recuperação das áreas afetadas.

No domingo (26), a equipe rio-clarense esteve em Guariba, realizando a desobstrução de vias, remoção de árvores e apoio às equipes locais.

Já na segunda-feira (27), os agentes foram deslocados para Ribeirão Preto. Lá, eles reforçaram as operações coordenadas pela Defesa Civil Estadual, ampliando o suporte aos municípios atingidos.

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Recursos técnicos para o resgate

A equipe de Rio Claro emprega caminhonetes 4×4, motosserras, motopodas, caminhões-pipa e drones (RPAS). Esses equipamentos são fundamentais para o acesso a áreas isoladas, reconhecimento aéreo, avaliação de danos e liberação de vias bloqueadas por árvores e destroços.

Os temporais, acompanhados por ventos superiores a 120 km/h, provocaram destelhamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Além disso, causaram danos em residências, prédios públicos e na infraestrutura urbana de diversos municípios da região.

Parceria essencial para recuperação

Segundo o supervisor da Defesa Civil de Rio Claro, Danilo Kuroishi, a atuação integrada entre os municípios é essencial. Ela garante rapidez no atendimento às ocorrências.

“Nosso objetivo é somar esforços para que as cidades atingidas possam restabelecer seus serviços o mais rápido possível. A união entre as Defesas Civis permite uma resposta mais eficiente, levando apoio técnico, operacional e humanitário às populações afetadas”, afirma Kuroishi.

A força-tarefa reúne equipes da Defesa Civil Estadual, Defesas Civis Municipais, Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, DER e Detran-SP. Outros órgãos do Governo do Estado também participam.

As operações seguem de forma ininterrupta, com ações de desobstrução de vias, vistorias técnicas, apoio logístico e assistência humanitária às famílias atingidas.