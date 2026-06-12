As feiras livres do Jardim Portugal e da Boa Morte foram afetadas após a Elektro descobrir ‘gatos’ na energia elétrica feitos pela Prefeitura de Rio Claro. Os eventos foram afetados pela falta de energia elétrica para alimentar as barracas, food-trucks e iluminação. A @faroljc apurou que cabeamentos irregulares instalados pelo próprio Governo Gustavo nos locais foram retirados após denúncias de que os mesmos não tinham autorização da Elektro para ser operados.

A feira do Jardim Portugal, que ocorre sempre às quintas-feiras, teve a edição de ontem (11) cancelada. A feira da Boa Morte, que ocorre de sexta-feira, foi transferida hoje (12) para o Espaço Livre da Vila Martins, onde já é realizada a Feira Corujão. A informação do “gato” foi confirmada pela própria concessionária à reportagem.

Em nota, a Neoenergia Elektro informa que, priorizando a segurança da população e cumprindo critérios regulatórios, “realizou a retirada de cabeamentos irregulares que distribuíam energia para a praça do Jardim Portugal e para a Praça da Boa Morte. Por ser realizado por pessoas não qualificadas e não autorizadas, a fiação pode ficar exposta e representar riscos para toda a comunidade”, disse. A Elektro reforça à @faroljc, ainda, que “a única maneira segura e legal de obter energia elétrica é por meio de um contrato regular com a distribuidora”, comunica.

Já a Prefeitura, em nota, tem outra versão. Diz que a Feira do Jd. Portugal foi cancelada em razão das obras de melhorias que estão sendo realizadas no local. “A medida foi adotada com o objetivo de garantir a segurança de feirantes e visitantes, preservando condições adequadas para a realização do evento”, diz.

O Governo Gustavo destaca que está trabalhando na regularização das instalações e na implementação de melhorias. Já em relação à Feira da Boa Morte, disse que foi transferida para o Espaço Livre da Vila Martins em razão da previsão de chuva.