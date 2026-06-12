Feira da Empregabilidade em Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Evento na Acirc oferece oportunidade para profissionais que buscam colocação no mercado de trabalho local

A 7ª edição da Feira da Empregabilidade de Rio Claro será realizada na próxima quarta-feira (17). O evento, que ocorrerá na sede da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), oferecerá diversas vagas de emprego. É uma oportunidade para profissionais em busca de colocação no mercado de trabalho local.

A feira acontecerá das 9h às 15h. Para se candidatar às vagas, os trabalhadores devem comparecer ao local portando um currículo atualizado.

Em entrevista recente à JC FM, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Anderson Christofoletti, ressaltou a importância da feira. Ele destacou que o evento “faz a ponte” entre as empresas que buscam colaboradores e os profissionais em busca de uma oportunidade.

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O número exato de vagas ainda está em fase de elaboração. No entanto, as edições anteriores contaram com diversas colocações disponíveis em variados segmentos, atendendo a diferentes perfis de profissionais.

Cadastro online para vagas de emprego

Os trabalhadores que buscam uma vaga também podem realizar seu cadastro no sistema Conecta. Basta acessar o site sde.rioclaro.sp.gov.br/conecta. Na plataforma, é possível acompanhar as vagas oferecidas pelas empresas de Rio Claro.

Participe

A Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc) fica na Rua 3 número 1636, esquina com a Avenida 12, no Centro de Rio Claro.