Capitão Pavan, Comandante da Força Tática da Polícia Militar de São Paulo

Operações integradas entre a Polícia Militar e Polícia Civil fortalecem a segurança pública no município

O Jornal da Manhã da rádio JC FM 89.1 MHz recebeu nesta quinta-feira (11) o Capitão Pavan, Comandante da Força Tática da Polícia Militar de São Paulo. Durante a entrevista, o comandante detalhou o impacto positivo das operações integradas e o uso da inteligência policial no combate às organizações criminosas regionais. De acordo com o capitão, a união de esforços entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público tem resultado em uma diminuição expressiva dos indicadores criminais na região de Piracicaba e, de forma destacada, em Rio Claro.

O Capitão Pavan explicou que o sistema policial distribui competências administrativas e jurídicas de forma clara, onde a Polícia Militar atua no patrulhamento ostensivo e preventivo, enquanto a Polícia Civil conduz os trabalhos de investigação judiciária. A intensificação recente desse trabalho conjunto potencializou a identificação e a prisão de lideranças criminosas que comandam o tráfico de drogas, de armas, roubos e furtos. Essa repressão contínua gerou reflexos diretos na redução drástica dos crimes violentos na cidade.

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Redução de homicídios e o combate ao mercado ilegal de veículos

Um dos principais indicadores apontados pelo comandante foi a ausência total de homicídios vinculados ao contexto de facções criminosas em Rio Claro desde setembro do ano passado. O oficial ressaltou que, embora o estado de São Paulo apresente uma tendência geral de queda nos índices de criminalidade, o município tem se destacado com resultados ainda mais expressivos. Outro ponto relevante abordado foi o combate ao latrocínio (roubo seguido de morte), crime que se tornou raro em Rio Claro devido ao bloqueio da circulação de armas de fogo ilegais decorrente das ações de segurança.

Atualmente, o foco estratégico da Força Tática está direcionado para conter o furto de veículos. A corporação tem realizado operações pontuais com o cumprimento de mandados de prisão e buscas, além de fiscalizações rigorosas em desmanches de peças, muitas vezes em parceria com o Detran. O comandante alertou a população sobre os riscos de adquirir autopeças ou celulares sem nota fiscal e por valores muito abaixo do mercado, relembrando que o cidadão flagrado nessas condições pode responder criminalmente pelo crime de receptação. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190 e pelo Disque Denúncia 181.