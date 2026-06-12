Registros de violência envolvendo familiares e ex-companheiros movimentaram o Plantão Policial nas últimas horas em Rio Claro

Três casos de agressão foram registrados no Plantão Policial de Rio Claro recentemente. No primeiro episódio, uma mulher procurou as autoridades para denunciar que foi agredida pelo próprio primo durante a entrega de documentos da família, em um local de trabalho na Vila BNH. A vítima apresentava lesões aparentes e recebeu a requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML). Ela informou que pretende representar criminalmente contra o autor, e o caso será analisado pela autoridade policial.

Em outro incidente, uma discussão pela retirada de objetos de uma residência terminou com uma mulher agredida na noite desta quinta-feira, no bairro São Miguel. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima levou um soco no rosto ao tentar buscar seus pertences em um imóvel de um familiar, onde foi impedida de entrar. Ela também recebeu encaminhamento ao IML, mas informou à polícia que não pretende representar criminalmente contra a autora dos fatos.

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Casos de violência na Vila São José

Por fim, na noite de quinta-feira, um homem denunciou ao Plantão Policial ter sido agredido pela ex-companheira ao chegar em casa, na Vila São José. De acordo com o relato, a mulher o esperava em frente ao imóvel e iniciou uma discussão antes de atingi-lo no rosto com um aparelho celular. A vítima sofreu lesão aparente e foi encaminhada para exame no IML. O homem manifestou interesse em representar criminalmente contra a autora, e a ocorrência será encaminhada para investigação.