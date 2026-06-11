Campanha do agasalho em Rio Claro. Foto: Arquivo JC/Divullgação PMRC

Fundo Social, Grupo Moara e Prefeitura unem forças para proteger população e animais durante baixas temperaturas

As temperaturas caem em Rio Claro, e a solidariedade se torna crucial para auxiliar famílias e pessoas em situação de rua. Diversas iniciativas, como as campanhas de inverno Rio Claro, buscam apoio da população para garantir acolhimento e proteção durante os dias mais frios. A colaboração de todos é fundamental para o sucesso das campanhas de inverno.

O Grupo Moara Rio Claro, com mais de dez anos de atuação, intensifica sua campanha de arrecadação. Voluntários distribuem alimentos, roupas, água, leite e calçados, oferecendo apoio e dignidade semanalmente. A formalização da associação está em andamento, visando ampliar os projetos sociais. Para mais informações ou dúvidas, o contato é (19) 99844-0440.

A Campanha do Agasalho 2026, coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, também está ativa, com a novidade da arrecadação de roupinhas para pets. São aceitas doações de roupas masculinas, femininas e infantis, cobertores, sapatos, acessórios, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas. A presidente Natália Ramassotti destaca o cuidado com toda a família, incluindo os animais.

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A Prefeitura de Rio Claro, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realiza a Operação Inverno 2026. Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social atuam diariamente até as 22h, oferecendo acolhimento, alimentação, banho e pernoite na Avenida 5 com Rua 17, Jardim Claret. A população pode colaborar informando situações pelo telefone (19) 99387-7340.

Onde e como contribuir com as campanhas de inverno em Rio Claro

Para o Grupo Moara, as doações de roupas de frio, agasalhos, meias, gorros, cobertores e calçados podem ser entregues na Auto Mecânica do Tadeu, localizada na Rua P4, número 1162, na Vila Paulista. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h.

Já as doações para a Campanha do Agasalho do Fundo Social podem ser feitas nos postos fixos instalados no Paço Municipal, Núcleo Administrativo Municipal (NAM), Centro de Qualificação Profissional, Centro Cultural e no Barracão Solidário. Para grandes quantidades, o Fundo Social agenda a coleta pelo telefone (19) 3526-7171.

A colaboração da comunidade é essencial para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade e de rua a enfrentar o frio rigoroso. Cada gesto de solidariedade faz a diferença neste período de campanhas de inverno em Rio Claro.