Operações da PM combatem o tráfico de drogas e a receptação em diferentes bairros de Rio Claro, resultando em quatro prisões e apreensões de entorpecentes

A Polícia Militar de Rio Claro intensificou o combate ao tráfico de drogas no município, realizando prisões em flagrante entre a noite de quinta-feira e a tarde de sexta-feira. As ações ocorreram nos bairros Jardim São Jorge, Jardim das Palmeiras e Consolação, resultando na retirada de entorpecentes e itens irregulares de circulação.

No Jardim São Jorge, uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite de quinta-feira. Ao notar a aproximação da viatura, a suspeita tentou ingressar em uma residência, onde a equipe policial encontrou porções de cocaína, crack e maconha prontas para a venda. No local, foram apreendidas 32 peças de roupas avaliadas em R$ 4.500 e um celular. Duas mulheres admitiram ter adquirido os produtos cientes da origem irregular. A principal suspeita permaneceu presa por tráfico, enquanto as demais foram liberadas após o registro de receptação no Plantão Policial.

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Ações no Jardim das Palmeiras e Consolação

Já no bairro Jardim das Palmeiras, três homens foram presos por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira. A PM abordou um suspeito com entorpecentes e dinheiro durante patrulhamento; ele confessou a prática criminosa e apontou a chegada de comparsas. Posteriormente, um veículo foi interceptado com mais drogas e R$ 2.335 em espécie. Ao todo, a operação resultou na apreensão de 87 porções de entorpecentes, seis celulares e um veículo.

Na sexta-feira, um homem foi preso em flagrante no bairro Consolação após denúncia anônima. O suspeito foi abordado em um ponto conhecido pelo comércio ilegal. Com ele, os policiais apreenderam crack, cocaína e uma faca, que, segundo o detido, era utilizada para o fracionamento das drogas. Todos os casos foram apresentados ao Plantão Policial, onde os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.