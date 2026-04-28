Aos cinco anos, a rio-clarense Clara Faust, enfrenta uma batalha contra a leucemia. Com uma melhora na imunidade, os médicos autorizaram uma viagem para a praia, algo que ela queria muito

Após autorização médica, pequena Clara celebra melhora na imunidade em viagem emocionante e prepara carreata na cidade

Em julho do ano passado, a vida da família Faust, moradora da Vila Industrial em Rio Claro, tomou um novo rumo quando a pequena Clara, de apenas cinco anos, foi diagnosticada com leucemia. Diante do choque, os pais Raphaela e Iago precisaram encarar a realidade com força, coragem e fé para iniciar a batalha contra a doença.

O tratamento da leucemia, que tem previsão de término apenas para abril de 2028, impôs restrições severas à rotina da criança. Durante os últimos dez meses, Clara foi privada de frequentar a escola e brincar com amigos. No entanto, com a melhora recente em sua imunidade, a equipe médica autorizou a realização de um grande desejo da menina: conhecer a praia.

Clara se divertiu muito na praia e recebeu apoio de muitas pessoas na viagem

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A viagem para Praia Grande ocorreu no último dia 15 de abril e foi marcada por momentos de muita emoção. No vidro do veículo, os pais escreveram a mensagem: “Clara vencendo a leucemia, buzine!”. Durante o trajeto, a pequena interagiu com o público pelo teto solar do carro, recebendo uma onda de apoio inesperada de pedestres, motociclistas, caminhoneiros e até viaturas.

“Ver a alegria dela quando as pessoas acenavam, batiam palmas ou buzinavam foi algo inexplicável. Sentimos o carinho de todos. Pessoas que nem conhecíamos, mas que foram solidárias no apoio”, relatou a mãe, Raphaela Faust. O gesto transformou o percurso em uma celebração coletiva pela vida da menina rio-clarense.

Celebração em Rio Claro

Para celebrar as pequenas conquistas e o fim de uma das etapas mais difíceis do tratamento, a família organiza uma carreata em Rio Claro no dia 1º de maio. O evento é aberto a toda a comunidade que deseja prestar apoio à pequena guerreira.

A concentração para a carreata está marcada para as 16h, na Passarela do Samba (Rua 3-A, Vila Alemã). Embora o tratamento contra a leucemia continue pelos próximos anos, a família reforça a importância de celebrar cada passo da recuperação de Clara.