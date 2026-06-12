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De acordo com o IPMet, o sistema meteorológico avança pelo estado de São Paulo, mantendo a nebulosidade e a possibilidade de temporais isolados

Uma frente fria avança pelo estado de São Paulo, provocando aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas, que podem vir acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. O sistema está associado a um ciclone extratropical que atua sobre o oceano, entre o litoral sul do Brasil e o litoral paulista.

Com a passagem da frente fria, o tempo tende a melhorar gradualmente a partir do oeste paulista, com céu parcialmente nublado e redução das condições para chuva. Apesar disso, as temperaturas seguem baixas em diversas regiões, incluindo Rio Claro.

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Previsão para o fim de semana em Rio Claro

Para este sábado, a previsão indica o deslocamento da frente fria em direção ao Rio de Janeiro. No entanto, o tempo ainda permanece instável em São Paulo, principalmente nas regiões norte e leste, devido à formação de novas áreas de instabilidade associadas a um cavado em superfície, caracterizado por uma área de baixa pressão.

Nas demais regiões do estado, a expectativa é de sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva, especialmente nos setores central e sul. As temperaturas continuam amenas em Rio Claro; nesta sexta-feira, foi registrada a mínima de 13,3°C no campus da Unesp, com máxima prevista de 23°C. Os dados são da estação meteorológica do CEAPLA/IGCE/Unesp em parceria com a Prefeitura de Rio Claro.