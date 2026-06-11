Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento especializado em Limeira após acidente em unidade fabril

Um trabalhador de 36 anos sofreu um grave acidente de trabalho na tarde de terça-feira (09) em uma cerâmica localizada em Cordeirópolis. O incidente resultou na amputação das pontas do terceiro e do quarto dedos da mão direita do colaborador.

Após o ocorrido, a vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para a unidade da Unimed em Limeira, onde passou por avaliação especializada para verificar a viabilidade de uma cirurgia de reimplante.

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Procedimentos de conservação e estado da vítima

Imediatamente após o acidente, funcionários da própria empresa realizaram os procedimentos de conservação dos segmentos amputados, acondicionando-os em um saco com gelo. A medida visa preservar o tecido para aumentar as chances de sucesso em um possível procedimento cirúrgico.

Apesar da gravidade do acidente de trabalho, as informações preliminares indicam que o homem permaneceu consciente durante todo o resgate e, no momento, apresenta quadro de saúde estável. As circunstâncias que provocaram o acidente na cerâmica não foram detalhadas pelas autoridades até o momento.