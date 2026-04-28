Operação do GAM e da GCM em Rio Claro foi motivada por denúncias de moradores sobre manobras perigosas e barulho excessivo no distrito de Ajapi.

Uma operação da Guarda Municipal e do Grupamento de Apoio com Motocicletas (GAM) resultou na interrupção de um racha e na apreensão de quatro veículos no distrito de Ajapi, em Rio Claro. A intervenção ocorreu na noite do último sábado (25), por volta das 20h20, após denúncias de moradores da Rua 6 A.

De acordo com a corporação, os relatos indicavam um cenário de perigo iminente. Três indivíduos utilizavam a via pública para realizar corridas e malabarismos com motocicletas, ignorando a presença de famílias e crianças que estavam na rua no momento das manobras.

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Abordagem e apreensões no distrito

Ao chegarem ao local, os agentes da Guarda Municipal visualizaram os suspeitos em atividade. Ao notarem as viaturas, os motociclistas tentaram estacionar os veículos rapidamente para evitar o flagrante, mas a manobra foi identificada pela equipe.

Durante a inspeção técnica, as autoridades constataram diversas irregularidades, como mau estado de conservação e excesso de ruído, infringindo a Lei Municipal. No total, quatro veículos foram removidos ao pátio. A ocorrência foi finalizada com a dispersão do grupo, restabelecendo a ordem e a segurança dos moradores da localidade.