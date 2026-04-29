Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência

Na tarde de hoje, quarta-feira (29), policiais militares do 37º BPM/I atenderam ocorrência de encontro de cadáver em um motel localizado no Distrito Industrial. Segundo informações, funcionários do local relataram que a pessoa havia se hospedado no dia anterior e, após o término do período contratado, não respondeu às tentativas de contato, sendo necessário o acesso ao quarto, onde o corpo foi localizado.

A vítima, de 32 anos, apresentava sinais de ferimentos e ministração de medicamentos intravenosos, que serão apurados pelas autoridades competentes. De acordo com informações preliminares, a pessoa teria manifestado anteriormente à família sinais de abalo emocional, além de ter deixado mensagens para pessoas próximas.

O local foi preservado para os trabalhos da perícia técnica, sendo acionado o serviço de remoção de cadáver. O caso está sendo apresentado neste momento na Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecimento das circunstâncias da morte.