Uma mulher de 21 anos, morreu no fim da manhã deste sábado (13) após cair da chamada Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis.

Segundo informações preliminares e imagens que circulam nas redes sociais, a vítima realizava um salto no local, bastante conhecido por praticantes da atividade. Vídeos mostram três homens auxiliando a mulher momentos antes da queda.

Pessoas que registravam a cena teriam alertado que a corda de segurança não estava conectada ao equipamento da vítima. As circunstâncias do caso ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

Informações de Walley Rodrigues/ Gazeta de Limeira.

Imagem: Bruna Magalhães