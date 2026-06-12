O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) é estrevistado no Jornal da Manhã da rádio JC FM 89.1 MHz

O prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, participou do programa Jornal da Manhã, da rádio JC FM (89.1), e detalhou as ações prioritárias para a cidade. Durante a entrevista realizada na última quarta-feira, dia 10, o chefe do Executivo abordou temas cruciais que dominam a opinião pública, destacando o plano de capitalização do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE), os investimentos em recapeamento asfáltico e as estratégias em andamento para assegurar o equilíbrio das contas públicas municipais.

Investimentos milionários e o futuro do abastecimento de água

O prefeito explicou que o sistema de distribuição de água de Rio Claro possui mais de 50 anos e atingiu o limite de sua capacidade. Para solucionar as falhas crônicas de abastecimento, o plano prevê a captação de investimentos de R$ 400 milhões nos próximos 10 anos através do mercado privado. O projeto contempla três grandes intervenções estruturais: a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA 3) no Rio Cabeça para atender a região após a rodovia Washington Luiz, a modernização ou reconstrução da ETA 1 na Avenida 8 e a completa reorganização da rede para redução de perdas físicas.

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Incremento de receitas e corte de gastos

Para contornar as dificuldades financeiras decorrentes de fatores globais e locais, a administração municipal foca em medidas severas de ajuste de contas. Perissinotto destacou que foram cortadas todas as despesas possíveis e, agora, o foco está no aumento da arrecadação. Entre as principais frentes para obter o equilíbrio fiscal estão a securitização da dívida ativa municipal, a recuperação histórica de royalties de petróleo e gás junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a atualização da base do IPTU por meio de levantamento aerofotogramétrico, sem aumento das alíquotas vigentes.

Obras de recapeamento nos bairros

Questionado sobre a infraestrutura viária, o prefeito garantiu que o programa “Rio Claro em Ação” terá continuidade. Moradores de regiões afetadas por buracos receberam respostas diretas: bairros como o Jardim Mirassol e o Jardim Progresso estão integrados nos novos cronogramas e receberão pavimentação asfáltica completa por meio de convênios assinados com o governo estadual.