O caso de ameaça e resistência ocorreu no bairro Jardim Bom Sucesso; o agressor estava exaltado e arremessava pedras contra a residência no momento da abordagem

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desse domingo (26), após ameaçar familiares e causar danos em uma residência no bairro Jardim Bom Sucesso, em Santa Gertrudes. A corporação foi acionada por moradores que relataram o comportamento agressivo do indivíduo, com informações de que ele estaria armado e bastante alterado.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito em estado de exaltação. Ele gritava ameaças de morte contra os parentes e arremessava pedras contra o portão do imóvel. Durante a tentativa de abordagem, o homem desobedeceu às ordens legais, passou a ofender a equipe policial e resistiu ativamente à prisão.

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Procedimentos e medidas de proteção em Santa Gertrudes

Diante da resistência, os policiais precisaram utilizar força moderada para conter o agressor e efetuar a algemação. Após a detenção, o homem foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica e, na sequência, levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência de homem foi preso em flagrante foi devidamente registrada.

As vítimas foram orientadas pelas autoridades sobre o prazo legal para formalizar a representação criminal. A polícia também destacou a possibilidade de solicitação de medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar e a proibição de contato, visando garantir a segurança da família caso o indivíduo seja colocado em liberdade.

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