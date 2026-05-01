Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Major Facchini detalha expansão do monitoramento inteligente e a colaboração da população no combate ao crime

O programa Muralha Paulista está em expansão no interior de São Paulo e busca integrar câmeras de segurança de comércios e residências para fortalecer o combate ao crime. Em entrevista ao Jornal Cidade, o Major Facchini, coordenador operacional do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM/I), explicou como a tecnologia de inteligência artificial e o monitoramento compartilhado auxiliam na identificação de criminosos e na localização de veículos roubados ou furtados em Rio Claro e região.

O coordenador explica que qualquer cidadão ou empresa pode colaborar com a segurança pública disponibilizando o acesso de câmeras que estejam voltadas para a via pública. O processo é realizado através de um cadastro no site oficial do Governo do Estado de São Paulo, permitindo que as imagens sejam integradas ao sistema de inteligência da Polícia Militar.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Resultados do monitoramento inteligente na região

De acordo com o Major Facchini, a utilização do sistema Muralha Paulista tem apresentado resultados expressivos em operações recentes no 37º Batalhão. A tecnologia permite o cruzamento de dados em tempo real, facilitando a captura de foragidos da justiça e o desmantelamento de organizações criminosas que atuam na região.

Além da integração de câmeras privadas, o programa foca na leitura de placas e reconhecimento de padrões, o que agiliza a resposta operacional da PM. O Major enfatiza que a participação da comunidade é fundamental para ampliar a rede de proteção e garantir maior eficiência no patrulhamento preventivo e ostensivo.