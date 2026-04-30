Fechamento em rotatória na Av. Castelo Branco

Obras da concessionária Eixo SP no Trevo da Viviani provocam fechamentos de acessos e alteração de rotas até 11 de maio

As novas intervenções viárias em Rio Claro realizadas pela concessionária Eixo SP no viaduto ao lado do Trevo da Viviani seguem gerando polêmicas entre motoristas. Enquanto uns afirmam que sem obras não existem melhorias, outros cobram por mais organização no trânsito e apoio das autoridades para que tudo flua com mais tranquilidade.

Na quarta-feira (29), condutores se depararam com o fechamento de um lado da rotatória no trecho da Avenida Castelo Branco, ao lado do Bar da Sônia. A medida afeta quem vem da Rodovia Washington Luís ou do pontilhão do Bonsucesso sentido Centro e deseja acessar a Avenida Marginal ou retornar novamente à rodovia. Agora é necessário seguir reto na Castelo Branco e fazer o retorno no próximo dispositivo.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Mudanças no acesso à Rodovia Washington Luís

Outra interrupção nas novas intervenções viárias em Rio Claro ocorre para quem vem do sentido Bairro/Centro no Trevo da Viviani e deseja acessar a Washington Luís. A rotatória está fechada e é preciso ir até a Rodoviária com o objetivo de acessar a via ao lado para então retornar e entrar na SP-310.

Em nota, a concessionária informou que as medidas foram definidas após avaliação conjunta entre a Eixo SP, o Policiamento Rodoviário e a Secretaria de Mobilidade Urbana. O objetivo é propiciar maior segurança viária e melhorar a fluidez do trânsito urbano durante os trabalhos no viaduto. A alteração deverá seguir até o dia 11 de maio.