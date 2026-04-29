Avenida Castelo Branco, perto do pontilhão do Bonsucesso, é um dos locais onde motoristas precisam ter tempo e paciência

Motoristas enfrentam congestionamentos em rotas alternativas após novo fechamento no sentido Centro-Bairro

A interdição no Trevo da Viviani, em Rio Claro, iniciou uma nova fase nesta segunda-feira (27), alterando significativamente o fluxo de veículos na região. Atualmente, os motoristas estão impedidos de circular pelo viaduto no sentido Centro-Bairro, o que tem gerado reflexos imediatos no trânsito das vias adjacentes.

Como consequência direta do bloqueio, as rotas alternativas ficaram sobrecarregadas. Motoristas que trafegam em horários de pico precisam de tempo e paciência para completar seus trajetos. A reportagem do Jornal Cidade acompanhou a movimentação na Avenida Castelo Branco no final da tarde de ontem e registrou alto fluxo de veículos, resultando em congestionamento para a travessia pelo pontilhão do Bonsucesso.

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Cronograma de obras e caminhos alternativos

Além do gargalo no Bonsucesso, relatos de condutores indicam situação semelhante de lentidão no pontilhão do Inocoop. Como terceira opção, o Trevo das 3 Fazendas, localizado no Km 172 da Rodovia Washington Luís (SP-310), também tem sido utilizado como rota de desvio.

De acordo com a concessionária Eixo SP, esta segunda fase da interdição no Trevo da Viviani deve se estender até o dia 8 de maio. O cronograma de obras prevê ainda que, nos dias 9 e 10 de maio, haverá fechamento total do dispositivo em ambos os sentidos, inclusive para a passagem de pedestres e ciclistas.

A medida é fundamental para viabilizar o lançamento das vigas de sustentação das novas faixas da Rodovia Washington Luís, garantindo a continuidade das melhorias na infraestrutura viária da cidade.