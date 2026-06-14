Um dos mais importantes e premiados escritores do Brasil na atualidade, Itamar Vieira Júnior estará em Rio Claro na próxima quinta-feira (18), no Centro Cultural, para o encontro literário “As realidades e o encantamento na Trilogia da Terra”.

É iniciativa do projeto “Extensão Circuito”, do Sesc Piracicaba, que tem como um dos objetivos potencializar o acesso à cultura e à arte, além de incentivar a leitura. O evento tem apoio da prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura.

Não haverá cobrança de ingresso para o encontro literário, que terá início às 19h30, no teatro do Centro Cultural. Durante aproximadamente duas horas o autor comentará seu mais recente romance, “Coração sem Medo”, e apresentará ao público os temas, personagens e universos que compõem a aclamada Trilogia da Terra.

Vieira Júnior é o primeiro escritor brasileiro a figurar entre os finalistas do prestigiado “International Booker Prize”. Sua obra aborda questões sociais, históricas e culturais do Brasil profundo, combinando realismo, memória, ancestralidade e elementos de encantamento.

Além de “Coração sem Medo”, Itamar é conhecido pelos romances “Torto Arado”, vencedor dos Prêmios Jabuti e Oceanos em 2020 e do Prêmio Montluc Résistance et Liberté em 2024, e “Salvar o Fogo”, vencedor do Prêmio Jabuti 2024. Ele também escreveu a coletânea de contos “Doramar ou a Odisseia” e o livro infantil “Chupim”.

A mediação será de Fabiana Fioretti de Moura Shiraga, professora de Literatura e Língua Portuguesa, especialista em literatura brasileira, participante de clubes de leitura e palestrante em eventos literários. Leitora apaixonada por arte, Fabiana integra o coletivo TemSarau.

O Centro Cultural “Roberto Palmari fica na Rua 2, 2880, Vila Operária.

Sobre o autor

Itamar Vieira Júnior é escritor e pesquisador brasileiro. Sua escrita destaca-se pela abordagem das relações humanas, da terra, da ancestralidade e das transformações sociais do Brasil.